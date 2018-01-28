18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Несколько сотен человек остались без отопления и горячей воды в Оренбургской области
Весь мир
Сирия новости 28 января 16.30: смертник атаковал позиции САА в Харасте, в Алеппо YPJ подорвали танк ВС Турции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 28 января 16.30: смертник атаковал позиции САА в Харасте, в Алеппо YPJ подорвали танк ВС Турции

    16:30  28 Января 2018
    3828

    Сирия новости 28 января 16.30: смертник атаковал позиции САА в Харасте, в Алеппо YPJ подорвали танк ВС Турции

    Сирия, 28 января. Расположения САА в Харасте подверглись атаке смертника, боец YPJ подорвала танк ВС Турции на севере Алеппо, при взрыве в Багдаде пострадало четыре человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке смертника в Харасте, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе.

    Курды: уничтожили танк ВС Турции в Алеппо.

    ВВС Турции: бомбят позиции SDF в окрестностях Африна.

    Сирия новости 28 января 16.30: смертник атаковал позиции САА в Харасте, в Алеппо YPJ подорвали танк ВС Турции

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 28 января 16.30: смертник атаковал позиции САА в Харасте, в Алеппо YPJ подорвали танк ВС Турции

    Смертник на заминированном автомобиле атаковал расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от склада военной техники в городе Хараста, передает в сети Telegram (@EMCnewscenter1) один из местных источников. По данным автора публикации, на территории населенного пункта идут ожесточенные бои и перестрелки с применением тяжелой артиллерии. Ранее сообщалось, что столкновения между правительственными войсками САР и боевиками отмечаются также в районах поселений Дума, Джисрин, Хамурия, Арбин и Нашабия Восточной Гуты.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 28 января 16.30: смертник атаковал позиции САА в Харасте, в Алеппо YPJ подорвали танк ВС Турции

    ВВС Турции наносят удары по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) в районе горы Берсая, передает на своей странице в социальной сети Twitter (@StefanieDekker) военный источник. Под прикрытием авиации турецкие войска совместно с подконтрольными Анкаре группировками радикальной оппозиции атакуют расположения «демократической армии» в окрестностях курдского города Африн. По сообщениям местных источников, обе стороны конфликта, разворачивающегося в северной части провинции Алеппо, несут значительные потери в живой силе. Курдский источник в Twitter (@DefenseUnits) пишет, что боец Отрядов женской самообороны (YPJ) подорвала турецкий танк в районе деревни Хемам.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 28 января 16.30: смертник атаковал позиции САА в Харасте, в Алеппо YPJ подорвали танк ВС Турции

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии бомбят позиции «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Абу Духур, расположенного на юго-востоке провинции Идлиб, передает в сети Telegram (@C_Military1) военный источник. По данным другого Telegram-канала (@EMCnewscenter1), с раннего утра авиация союзников нанесла около 50 ударов по опорным пунктам террористов коалиции «Тахрир аш-Шам» в провинциях Идлиб и Хама.  

    Недалеко от населенного пункта Джиср аш-Шугур продолжаются интенсивные перестрелки между боевиками «Ан-Нусры» и Сирийской арабской армией (САА).

    Ирак

    Сирия новости 28 января 16.30: смертник атаковал позиции САА в Харасте, в Алеппо YPJ подорвали танк ВС Турции

    Недалеко от рынка на западе иракской столицы сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает Iraqi News. В результате инцидента, по данным информагентства, один мирный житель Багдада погиб на месте, еще три человека получили тяжелые ранения.

    На юго-западе провинции Багдад вспыхнул вооруженный конфликт между двумя кланами, пишет информационно агентство Iraqi News. Во время перестрелок было ранено семь человек, двое местных жителей погибли.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #турция #дамаск #вкс рф #курды #ирак #саа #багдад #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #восточная гута #тахрир аш-шам #оливковая ветвь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 28 января 16.30: смертник атаковал позиции САА в Харасте, в Алеппо YPJ подорвали танк ВС Турции
    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF
    Сирия новости 28 января 07.00: ситуация в Африне по-прежнему остается напряженной; боевики удерживают оборонительные позиции в Харасте и Арбине
    Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Все меньше даже детей: россияне объяснили провал митингов Навального

      15:13 28 Января 2018 1698
      Читать
      13:47
      Сегодня

      «Нечего на зеркало пенять»: депутат рассказал, как Украина потеряла Крым
      12:32
      Сегодня

      В Петербурге простились с народной артисткой России Сенчиной
      6:01
      Сегодня

      Премьер Польши назвал Россию одной из главных угроз
      2:02
      Сегодня

      Путин пообещал ежегодно выделять 1 млрд рублей на поддержку талантливой молодежи

      1:20
      Сегодня

      Сирия: жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Африне стали 86 человек

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1854

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8315

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      6036

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21947

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      41210
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      13:33   28 Января 2018
      3649
      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      11:33   28 Января 2018
      3162
      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      7:05   28 Января 2018
      4699
      Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки

      Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки

      0:18   28 Января 2018
      579