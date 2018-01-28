Сирия новости 28 января 16.30: смертник атаковал позиции САА в Харасте, в Алеппо YPJ подорвали танк ВС Турции

Сирия, 28 января. Расположения САА в Харасте подверглись атаке смертника, боец YPJ подорвала танк ВС Турции на севере Алеппо, при взрыве в Багдаде пострадало четыре человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке смертника в Харасте, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе.

Курды: уничтожили танк ВС Турции в Алеппо.

ВВС Турции: бомбят позиции SDF в окрестностях Африна.

Провинция Дамаск

Смертник на заминированном автомобиле атаковал расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от склада военной техники в городе Хараста, передает в сети Telegram (@EMCnewscenter1) один из местных источников. По данным автора публикации, на территории населенного пункта идут ожесточенные бои и перестрелки с применением тяжелой артиллерии. Ранее сообщалось, что столкновения между правительственными войсками САР и боевиками отмечаются также в районах поселений Дума, Джисрин, Хамурия, Арбин и Нашабия Восточной Гуты.

Провинция Алеппо

ВВС Турции наносят удары по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) в районе горы Берсая, передает на своей странице в социальной сети Twitter (@StefanieDekker) военный источник. Под прикрытием авиации турецкие войска совместно с подконтрольными Анкаре группировками радикальной оппозиции атакуют расположения «демократической армии» в окрестностях курдского города Африн. По сообщениям местных источников, обе стороны конфликта, разворачивающегося в северной части провинции Алеппо, несут значительные потери в живой силе. Курдский источник в Twitter (@DefenseUnits) пишет, что боец Отрядов женской самообороны (YPJ) подорвала турецкий танк в районе деревни Хемам.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии бомбят позиции «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Абу Духур, расположенного на юго-востоке провинции Идлиб, передает в сети Telegram (@C_Military1) военный источник. По данным другого Telegram-канала (@EMCnewscenter1), с раннего утра авиация союзников нанесла около 50 ударов по опорным пунктам террористов коалиции «Тахрир аш-Шам» в провинциях Идлиб и Хама.

Недалеко от населенного пункта Джиср аш-Шугур продолжаются интенсивные перестрелки между боевиками «Ан-Нусры» и Сирийской арабской армией (САА).

Ирак

Недалеко от рынка на западе иракской столицы сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает Iraqi News. В результате инцидента, по данным информагентства, один мирный житель Багдада погиб на месте, еще три человека получили тяжелые ранения.

На юго-западе провинции Багдад вспыхнул вооруженный конфликт между двумя кланами, пишет информационно агентство Iraqi News. Во время перестрелок было ранено семь человек, двое местных жителей погибли.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)