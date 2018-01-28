Сирия: курды сообщили об авиаударах по плотине в Африне

Африн, 28 января. Турецкая авиация наносит удары по плотине Майданки, расположенной в сирийском Африне. Об этом передает медиацентр «Сирийских демократических сил».

По имеющимся данным, турецкие военные «наносят авиационные удары по плотине Майданки».

Согласно информации медиацентра, боевые столкновения курдов и турецких военнослужащих продолжаются в разных точках Африна. Речь идет также о боях на холме Касталь, который имеет стратегическое значение.

Напомним, подготовка к массированной атаке на курдов на севере Сирийской Арабской Республики началась после провокации со стороны Вашингтона, где заявили о возможности формирования в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов, что полностью противоречит политике Турции, которая считает сирийских курдов союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».