В Донецке объяснили временное «затишье» в Донбассе хищениями в ВСУ

Донецк, 28 января. Относительное затишье, наступившее в последние дни вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, объясняется прибытием в зону военной операции ВСУ комиссии от Минобороны Украины. Как заявил заместитель командующего оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, вместе с военными в расположение ВСУ прибыли следователи СБУ.

«В состав комиссии включены сотрудники СБУ в связи с подозрением на факт осуществления диверсии», — рассказал Басурин.

По словам замкомандующего, проверка касается двух бригад ВСУ — 30-й и 93-й. В первой из них произошли хищения материального имущества на огромную сумму, а во второй одновременно вышли из строя девять единиц бронетехники, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Вооруженным силам Украины забрать из Крыма принадлежащую им технику и суда. Однозначного ответа украинских властей так и не последовало.