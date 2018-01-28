Внедренный в ряды ВСУ агент ЛНР рассказал, как Киев скрывает смерти своих солдат

Луганск, 28 января. ВСУ массово скрывают информацию о гибели своих военнослужащих, происходящей в том числе из-за неуставных отношений и пьянства.

Такая информация следует из документов, которые опубликовало министерство государственной безопасности ЛНР. В ведомстве рассказали, что сведения помог собрать специальный агент, который был внедрен в войска ПВО Украины.

«За три года работы под прикрытием экс-начальнику отделения боевого управления отдельного зенитного дивизиона воинской части А-1973 Ивану Хижняку удалось собрать несколько томов информации, тщательно скрываемой политическим и военным руководством Украины в зоне так называемой АТО», — приводит «ПолитНавигатор» комментарий главы центра по связям с общественностью министерства государственной безопасности ЛНР Евгении Любенко.

Она отметила, что агенту удалось собрать огромный массив информации об убийствах и самоубийствах в рядах ВСУ. Отмечается, что только с начала 2018 года в украинской армии было совершено более двухсот правонарушений, при этом более половины — в состоянии алкогольного опьянения. Информация об этих инцидентах тщательно скрывается Киевом.

Речь идет о ДТП, убийствах, доведениях до самоубийства, нарушениях порядка обращения с оружием и других преступлениях.

Сам внедренный в ряды ВСУ агент Хижняк рассказал, что на его глазах неоднократно случались инциденты с взрывами гранат вблизи личного состава. Это происходило как из-за неумелого пользования взрывными веществами бойцами ВСУ, так и из-за регулярного употребления спиртных напитков.

Хижняк подчеркнул, что большинство украинских военнослужащих вовсе не горят желанием «принимать участие в так называемой террористической операции». Морально-психологическое состояние бойцов ВСУ, отметил Хижняк, находится на очень низком уровне.