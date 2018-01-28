Самолету Порошенко не дали разрешения на посадку в Черниговской области

Чернигов, 28 января. Борт президента Украины Петра Порошенко не смог приземлиться в воздушной гавани в Черниговской области по причине штормового предупреждения. Об этом в воскресенье рассказал вице-премьер Украины Павел Розенко.

В Черниговской области Порошенко собирался участвовать в мероприятиях по случаю памяти Героев Крут.

По словам Розенко, диспетчеры аэропорта не дали разрешения самолету Порошенко на посадку.

«Из-за неблагоприятных погодных условий, из-за штормового предупреждения ему не дали разрешения на приземление в Черниговской области», — передает слова вице-премьера телеканал «112 Украина».

Он также отметил, что украинского главу могли пересадить на автомобиль, однако тот «посчитал неприемлемым, чтобы участники мероприятий его ждали».

Розенко добавил, что мероприятия продолжатся в понедельник, 29 января, с участием президента.

Ранее американская журналистка сообщила, что американский лидер Дональд Трамп не нашел времени для встречи с украинским коллегой Порошенко в швейцарском Давосе.