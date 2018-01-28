«Нечего на зеркало пенять»: депутат рассказал, как Украина потеряла Крым

Москва, 28 января. Воспоминания украинских политиков о драматических событиях, происходивших в Крыму в 2014 году являются «театром гротескных масок», заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, отметивший, что лишь нерешительность и наплевательское отношение к судьбе Крыма помешали киевским депутатам прибыть в Крым и лично попытаться воспрепятствовать выходу полуострова из состава Украины.

Напомним, экс-представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын заявил в Раде, что украинские власти «опоздали на неделю» с решением по Крыму, поскольку не смогли выбрать ответственного за решение этого вопроса.

«Оправдания украинских политиков по крымским событиям полностью подтверждают русскую поговорку «нечего на зеркало пенять», — отметил Бальбек. — Любое решение принять боялись, а, самое главное, переживали о том, что если поехать успокаивать Крым, то можно лишиться участия в разграблении активов предыдущей власти».

Как отметил Бальбек, в Киеве «ждали, что Обама с Меркель ударят по столу кулаком, и Россия испугается».

«А Обама бил-бил, стол пробил — а никто и не испугался», — приводит РИА Новости слова депутата.

Напомним, в своей так называемой «Крымской речи» в 2014 году президент России Владимир Путин отмечал, что Россия и Крым связаны общей историей до самой глубокой древности. При этом в 2014 году на референдуме народ Крыма выбрал возвращение в состав России.