Жители Кузбасса празднуют 75-летие региона

Кемерово, 28 января. Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию региона, проходят в Кузбассе. Жители Кемерова собрались на площади Советов, где проходят конкурсы, спортивные игры и выступления музыкантов.

Началась программа с конкурса на лучшую частушку о Кузбассе. Поздравили область различные творческие коллективы. Гости праздничных мероприятий смогли прокатиться на хасках, лошадях, электросанях, а также сыграть в хоккей на валенках и обучиться катанию на коньках. Кроме того, для жителей Кемерова работает полевая кухня и Губернаторская чайная. Праздник завершится салютом.

Торжества проходят и в других городах Кемеровской области. В Новокузнецке проходит концерт, выступления национальных диаспор, викторины и конкурсы, пишет «Газета Кемерова».

В пятницу, 26 января, Кемеровскую область поздравил с 75-летием образования президент РФ Владимир Путин. Он пожелал жителям региона здоровья и успехов, а также отметил важное значение региона для России.