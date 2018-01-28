Власти Аляски хотят развивать сотрудничество с Дальним Востоком
Владивосток, 28 января. Американский генеральный консул во Владивостоке Майкл Кийс по окончании встречи с властями Аляски заявил, что регион намерен развивать сотрудничество с Дальним Востоком России. Об этом он написал в своем письме губернатору Чукотки Роману Копину.
По информации пресс-службы чукотского правительства, Кийс заявил, что руководство Аляски заинтересовано в сотрудничестве с Дальним Востоком, передает телеканал «360».
«Он отметил, что в начале этого месяца встречался с губернатором Аляски, мэрами ряда городов, а также представителями организаций и предпринимательских сообществ», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ключевой задачей встреч «стало обсуждение потенциальных возможностей для сотрудничества и придания нового витка развития отношений между российским Дальним Востоком и американским штатом Аляска».
Кроме того, речь шла о партнерстве в сферах дипломатии, культуры, науки и многих других.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом для России. Кроме того, российский лидер отметил, что Дальний Восток должен стать «территорией роста».