Российский саночник Павличенко стал чемпионом Европы второй раз подряд

Сигулда, 28 января. Российский спортсмен Семен Павличенко первенствовал на чемпионате Европы по санному спорту.

После двух попыток саночник из России показал результат: 1 минута 36, 758 секунды. Второе время у немца Феликса Лоха, третий результат показал еще один российский саночник Роман Репилов.

Соревнования, проходящие в латвийской Сигулде, — это заключительный этап Кубка мира по санному спорту.

Отметим, одержав победу в Сигулде, Павличенко стал первым россиянином, являющимся трехкратным чемпионом Европы в личных соревнованиях.

Ранее спортсмен первенствовал на соревнованиях в Сочи в 2015 году и немецком Кенигзее два года спустя.

Кроме того, Павличенко также стал первым спортсменом за 28 лет, который одержал победу на двух чемпионатах Европы подряд.

Напомним, 25 января стало известно, что Павличенко включен в состав российской команды на зимние Олимпийские игры в Пхенчане. Еще в декабре российские саночники объявили, что не будут бойкотировать Олимпийские игры, куда — в том числе по политическим причинам — не допустили многих ведущих российских спортсменов.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с давлением на российский спорт и дисквалификацией олимпийского комитета РФ, ранее отмечал, что МОК дискредитирует себя, смешивая политику и спорт.