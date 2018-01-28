Навальный и его сторонники провоцируют правоохранителей на митингах

Москва, 28 января. Митинги сторонников Алексея Навального проходят в разных городах в воскресенье. Сторонники блогера провоцируют правоохранителей и вынуждают их применять силу, есть задержанные.

Поводом для проведения акций стал недопуск Навального до президентских выборов. Причем в ЦИК неоднократно подчеркивали, что зарегистрировать блогера в качестве кандидата в президенты на выборах 2018 года невозможно из-за наличия у него непогашенной судимости. Однако наличие судимости не останавливает Навального и тех, кто его поддерживает, от новых провокаций. За организацию несанкционированных собраний уже задержан координатор штаба Навального Николай Ляскин.

- Я тут митинг провожу, очень страшный! Будете задерживать меня?

- ......

- Я уехал из дома, чтобы вы меня не задержали.

-......

- Ну задержите меня уже, проклятые! Совести нет у вас! Диктую адрес, срочно выезжайте за мной! https://t.co/8p7Cm6xQdJ — Илья Ремесло (@iremeslo) January 28, 2018

Отметим, что акции в регионах не отличаются многочисленностью. На них собираются максимум несколько сотен человек. Популярность богера падает в связи с участившимися случаями обвинений Навального во лжи. Традиционно в митингах по большей части принимают участие школьники. Некоторых участников полиция не допустила к участию в мероприятии, так как они оказались младше 18 лет или не смогли подтвердить свой возраст.

Навальный и сам подводит своих сторонников: в Петербурге, Москве и некоторых других городах акции блогера не были согласованы, однако Навального это не остановило. Напомним, накануне власти Петербурга предупредили, что так называемая «забастовка избирателей» 28 января организуется с нарушением законодательства и правил согласования, поэтому участие в мероприятии будет пресекаться правоохранителями. Власти и прокуратура Москвы в субботу также напомнили жителям столицы, что планируемое место проведения акции не согласовано. Сторонникам Навального предложили альтернативную площадку для проведения митинга, однако ответа от них в мэрии Москвы так и не получили. Меры безопасности в центре столицы были усилены.