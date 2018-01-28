Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

Лондон, 28 января. Специалисты, работающие в разведывательном управлении Великобритании «пришли в ярость» после заявлений министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона, который заявил о «российской военной угрозе».

Сделанные министром в статье для британских СМИ заявления о том, что «Москва разрабатывает план по уничтожению ключевой инфраструктуры Великобритании» профессиональные разведчики сочли «непрофессиональными спекуляциями».

«Люди в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ) были в ярости, — заявил источник Sunday Times. — Никто никогда не заходил так далеко в оценках потенциального риска. Мы бы не хотели заниматься спекуляциями и поднимать панику».

В британском оборонном ведомства на запросы отметили, что министр не разгласил никакой секретной информацией и подтвердили, что получили от МИД Великобритании ноту протеста в связи с «недипломатичным тоном» высказываний Уильямсона.