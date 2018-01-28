Глава SpaceX презентовал ручной огнемет «на случай зомби-апокалипсиса»

Нью-Йорк, 28 января. Известный американский бизнесмен Илон Маск объявил о создании в принадлежащей ему Boring Company безопасного ручного огнемета. На данный момент неизвестно, для каких именно работ нужны такие устройства, однако сам Маск пошутил, что готовит огнеметы «на случай зомби-апокалипсиса».

«Никогда так не делайте, — гласит подпись к опубликованному в Instagram видео, где Маск с работающим огнеметом бежит на оператора. — Кроме того, я хочу сказать, что огнемет это очень дурацкая идея. Точно не покупайте такой. Если только не любите повеселиться».

Компания Маска объявила о продаже новых огнеметов — выпущено будет всего 20 тысяч штук и Маск сообщил о том, что более двух тысяч уже проданы.

«Слухи о том, что тайно готовлю зомби-апокалипсис, чтобы создать рынок для своих огнеметов, полностью безосновательны, — пошутил Маск на своей странице Twitter. — Для так называемого «зомби-апокалипсиса» потребуются миллионы зомби. Где мне взять фабрику для их создания?»