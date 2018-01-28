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Своим голосом на выборах президента люди определят, куда будет двигаться Россия — Виктор Баранец
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    Своим голосом на выборах президента люди определят, куда будет двигаться Россия — Виктор Баранец

    13:06  28 Января 2018  /обновлено: 13:06  28 Января 2018
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    Выборы-2018: Своим голосом люди определят, куда будет двигаться Россия — Виктор Баранец

    Директор Центра избирательных технологий Международного института государственной службы РАНХиГС Владимир Пызин заявил о том, что на выборах президента-2018 будет важен каждый голос.

    «В интересах детей и страны голосовать все-таки надо. «За» или «Против», — это выбор каждого, но он будет учтен», — сказал Пызин.

    Военный обозреватель «Комсомольской правды» и доверенное лицо Владимира Путина Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему выборы президента имеют колоссальное значение для каждого гражданина Российской Федерации».

    «Отвечу с офицерской прямотой: любые призывы граждан России игнорировать выборы, не приходить на выборы я рассматриваю как гражданское преступление и против страны, и против собственной истории. Есть люди, которые размазывают сопли и причитают, что не того и не так выбрали, говорят, что все равно ничего не изменится. Вы знаете, это — балласт для России. Мы, все те, кто придет на выборы, покажем, что мы неравнодушны к собственной стране и истории», — рассуждает Виктор Баранец.

    Выборы-2018: Своим голосом люди определят, куда будет двигаться Россия — Виктор Баранец

    Он также отметил, что на выборы не пойдут только те, кто совершенно равнодушен к стране, к государству и к собственным детям и родителям.

    «Выборы — это не просто бросить бюллетень в урну, для меня лично выборы — это доказательство того, что я — гражданин великой страны, что я участвую в строительстве этого государства, а не скулю по углам, подговаривая сограждан не ходить на выборы. Вы знаете, тот, кто не пойдет на выборы, просто превращается в потенциального врага России. Он не хочет строить Россию, не хочет ее менять. Дорогие мои, если вы идете на выборы, у вас есть возможность выбрать. Голосуйте за того или за другого кандидата. Своим голосом вы определите, куда будет двигаться страна. А тому, кто будет сидеть дома и пить водку, тому все равно, куда идет Россия», — заключил военный обозреватель «Комсомольской правды».

    Напомним, действующий российский лидер Владимир Путин участвует в выборах президента в качестве самовыдвиженца. В поддержку действующего главы государства уже 1,6 миллионов подписей при необходимых согласно действующему законодательству 300 тысячах.

     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Михаил Блинов
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    #путин #россия #политика #выборы-2018
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