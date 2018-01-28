Минтруд ожидает в 2018 году сокращения числа безработных россиян

Москва, 28 января. В России в 2018 году станет почти на 100 тысяч меньше безработных граждан.

Такая информация следует из материалов, подготовленных министерством труда РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в течение этого года число россиян, не имеющих работы, снизится с 3,9 до 3,8 миллиона человек.

«В декабре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, проводимого Росстатом, 3,9 млн человек или 5,1% рабочей силы классифицировались как безработные», — приводит ТАСС комментарий Минтруда.

Отметим, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству пристально следить за ситуацией с безработицей в регионах. Доклад об исполнении поручения российского лидера должен быть представлен до 1 февраля 2018 года.

Напомним, как сообщает «Телеканал 360», в настоящее время в России в органах службы занятости как официально безработные зарегистрированы 747 тысяч человек. Они получают от государства специальное социальное пособие.