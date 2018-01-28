В Киеве рассказали, когда Донбасс вернется на Украину

Киев, 28 января. Украинское руководство не заинтересовано в возвращении Донбасса по причине большого количества отрицательно настроенного электората, проживающего на юго-востоке Украины. Таким мнением поделился украинский издатель и политик Дмитрий Гордон.

Он отметил, что киевская власть понимает, что в случае возвращения Донбасса в состав Украины до будущих выборов, у нее не будет никаких шансов, передает «ПолитНавигатор».

На сегодняшний день власть «не планирует возвращать» Донбасс, поскольку выборы президента и парламента пройдут в 2019-м году, а в том случае, если Донбасс до 2019-го года войдет в состав Украины, то люди, которые там живут, будут тоже принимать участие в выборах.

«А голосовать они будут не за нынешнюю власть», — отметил украинский эксперт.

Гордон также отметил, что идентичная ситуация наблюдается с Крымом.

Напомним, украинское руководство начало военные действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в 2014 году.