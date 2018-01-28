Трамп пожаловался на нечестное отношение Евросоюза к США

Вашингтон, 28 января. Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон имеет много проблем с Европейским союзом в вопросах товарооборота. Как отмечает Daily Mail, американский лидер обвинил ЕС в нечестном отношении к США.

Трамп также предупредил, что ситуация может иметь последствия.

«Это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский Союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли», — заявил 45-й американский президент.

Трамп отметил, что, в то время как американской продукции очень сложно попасть на рынок ЕС, европейские товары экспортируются в США со значительными налоговыми льготами.

Президент США также заявил, что нечестное отношение к США демонстрируют не только европейские страны. К каким еще государствам у Трампа есть аналогичные претензии, он не пояснил.