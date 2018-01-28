В Киеве объяснили, почему Высоцкий и Цой «опасны для Украины»

Киев, 28 января. Известный пропагандист украинского национализма, директор украинского «Института национальной памяти» Владимир Вятрович объяснил, почему он считает «опасными для Украины» таких легенд российской эстрады, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий. По словам Вятровича, Россия «может использовать» их музыку для культурной агрессии.

Ранее Вятрович заявил, что «не все щупальца «русского мира» отвратительны и очевидны» — хорошие фильмы и музыка могут быть, по его мнению, «использованы Кремлем для напоминания о едином культурном пространстве», которое Вятрович, как раз, желает разрушить.

«Никто не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни других, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию. Повторю: надо только не забывать, что их могут использовать», — заявил Вятрович на своей странице Facebook.

Никак не успевшие насолить Украине Высоцкий и Цой виновны, в его понимании, уже тем, что входят в российское культурное пространство — «опасна не пачка сигарет, и даже не бренд, а курение в целом».