Форвард Муса продолжит карьеру в ЦСКА

Лестер, 28 января. Форвард клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» и сборной Нигерии Ахмед Муса продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом пишет британский таблоид The Telegraph.

Согласно данным издания, 25-летний нападающий будет выступать за красно-синих на правах аренды до конца этого сезона.

По информации газеты, «Лестер» в настоящее время согласовал с боссами ЦСКА все моменты трансферной сделки, и в воскресенье Муса пройдет медицинский осмотр, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что армейцы арендуют форварда на шесть месяцев без права последующего выкупа.

Ahmed Musa set for loan back to CSKA Moscow https://t.co/0JnO866f34 via @todayng pic.twitter.com/82vmSLCoSH — Nigeria Newsdesk (@NigeriaNewsdesk) January 27, 2018

Напомним, Муса уже выступал в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в составе красно-синих в период с 2012 по 2016 год.