Сирия против «черной» гидры США на другом берегу Евфрата: с чем связана активизация ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор

Как сообщает ливанское издание Al-Masdar News, сирийская армия в третий раз за последние 72 часа отбила нападение боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Отряд ИГ начал нападение в субботу, штурмуя позиции правительственных войск в городе Аль-Джалаа, расположенного к северу от Абу-Кемаля. Несмотря на интенсивность атаки «Исламского государства», боевики не смогли достичь успеха и вынуждены были отступить.

Как отмечает издание со ссылкой на военного источника в Дамаске, САА уничтожила по меньшей мере десять террористов и две бронированные машины ИГ.

Это далеко не первая вылазка «Исламского государства» за последнее время. Ранее сообщалось, что 19 января боевики пересекли Евфрат с территорий подконтрольных «Демократическим силам Сирии» в районе населенного пункта Аль-Бусейра и атаковали позиции правительственных войск. И хотя САА удалось отбить нападение, обе стороны понесли потери. Как стало известно позднее, боевики, участвовавшие в этой атаке, располагали оружием западного производства, в том числе, новыми винтовками М-16.

Кроме этого, 26 января отряд «Исламского государства» попытался прорваться на восточный берег Евфрата, контролируемый курдскими вооруженными формированиями, атаковав позиции правительственных войск в районе населенного пункта Рамади севернее Абу-Кемаля. Атака радикальных исламистов осуществлялась при поддержке ПТУР, целями которых стали танков и фортификационные сооружения сирийской армии. Но и в этот раз сирийская армия успешно отбила нападение.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил возросшую в последнее время активность боевиков «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор. Эксперт считает, что это напрямую связано с деятельностью международной коалиции в Сирии:

«Дело в том, что лагеря подготовки боевиков «Исламского государства», куда они прибывают после вербовки, находятся на территории, которую контролирует либо курдское ополчение, либо другие «свободные» и «демократические» силы. При этом международная коалиция США не просто находится в Сирии, чтобы якобы бороться с террористами. Ее задача — продолжать борьбу с правительством Башара Асада и выстраивать военную инфраструктуру против Ирана а, вероятно, даже и против Турции».

По мнению эксперта, в данном случае Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность с помощью боевиков «Исламского государства» вернуть территории, которые были утрачены террористами в результате совместной операции сирийской правительственной армии и Воздушно-космических сил РФ:

«Смотрите, как интересно, США выстраивают тактику, на мой взгляд: курдское ополчение или «Демократические силы Сирии» открыто не нападают на сирийскую армию. Но внутри них готовятся боевики ИГИЛ, задача которых — быть ударной силой по дальнейшему оказанию военного воздействия на сирийскую армию. Понятно, что в данном случае мы даже не знаем, стоит ли их теперь называть «боевики ИГИЛ», потому что это подготовленные Соединенными Штатами Америки боевики».

Наш собеседник выразил мнение, что сейчас США ведется фактически уже неприкрытая война против Сирии вообще:

«В том виде, что это якобы воюют террористы. Но это воюют не террористы, которые сами по себе. Это люди, которые непосредственно обучены Соединенными Штатами Америки, вооружены Соединенными Штатами Америки и, при этом, когда они отправляются в бой, то также имеют материально-техническое обеспечение со стороны США. Наставления, инструкции и даже планирование боевых действий — все это исходит с американской стороны».

Эксперт сравнил «Исламское государство» с некой гидрой, которая после ее уничтожения снова поднимается:

«Проблема уничтожения боевиков «Исламского государства» не в том, чтобы их уничтожить, потому что это превращается во что-то вечное и трудно решаемое, так как фактически войну ведут Соединенные Штаты Америки. Поэтому, конечно, речь должна идти о том, чтобы международная коалиция покинула территорию Сирии, только тогда в Сирии восстановится мир. Задача трудная, но, тем не менее, именно эту задачу надо решать, а не просто бесконечно воевать с боевиками. Американцы рассчитывают на то, что в конечном итоге у сирийского государства иссякнут силы и оно все-таки и падет. У США очень много ресурсов, чтобы бесконечно действовать таким образом, чтобы вербовать боевиков, обучать их, создавать из них боевые отряды и все время бросать их в бой против сирийской армии».

1 Организация запрещена на территории РФ.