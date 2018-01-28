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Сирия: турецкая авиация разбомбила древний храм в курдском Африне
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    Сирия: турецкая авиация разбомбила древний храм в курдском Африне

    12:37  28 Января 2018  /обновлено: 12:37  28 Января 2018
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    Сирия: турецкая авиация разбомбила древний храм в курдском Африне

    Дамаск, 28 января. Сирийские власти выразили протест в связи с повреждениями, нанесенными турецкой авиацией древнему храму, расположенному на территории курдского кантона Африн. Как показали видеозаписи с места событий, древний храм Айн Дара был поврежден в результате бомбардировки.

    Айн Дара — древний базальтовый храм на севере Сирии, который, возможно, является древнейшей архитектурной реликвией на территории Сирии. 27 января храм пострадал от бомбардировок в ходе проводимой турецкой армией против курдов операции «Пальмовая ветвь».

    Департамент по защите древностей при правительстве Сирии потребовал от международных организаций «оказать давление на Турцию, чтобы предотвратить разрушение археологических и культурных объектов», сообщает Reuters. В Генштабе ВС Турции не прокомментировали эти сообщения.

    Сирия: турецкая авиация разбомбила древний храм в курдском Африне

    Напомним, Турция развернула масштабное наступление на курдские вооруженные группировки в Сирии после заявлений США о создании «сил обороны границы». В Анкаре подчеркнули, что не потерпят существования у себя на границе «террористической армии», управляемой из США.

     

    Автор: Валентин Меликов
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