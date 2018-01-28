Сирия: турецкая авиация разбомбила древний храм в курдском Африне
Дамаск, 28 января. Сирийские власти выразили протест в связи с повреждениями, нанесенными турецкой авиацией древнему храму, расположенному на территории курдского кантона Африн. Как показали видеозаписи с места событий, древний храм Айн Дара был поврежден в результате бомбардировки.
Айн Дара — древний базальтовый храм на севере Сирии, который, возможно, является древнейшей архитектурной реликвией на территории Сирии. 27 января храм пострадал от бомбардировок в ходе проводимой турецкой армией против курдов операции «Пальмовая ветвь».
ANHA pics showing damage caused by Turkish air raids on Ayn Dara temple site pic.twitter.com/jQhCmU6oWC— Hassan Ridha (@sayed_ridha) January 27, 2018
Департамент по защите древностей при правительстве Сирии потребовал от международных организаций «оказать давление на Турцию, чтобы предотвратить разрушение археологических и культурных объектов», сообщает Reuters. В Генштабе ВС Турции не прокомментировали эти сообщения.
Напомним, Турция развернула масштабное наступление на курдские вооруженные группировки в Сирии после заявлений США о создании «сил обороны границы». В Анкаре подчеркнули, что не потерпят существования у себя на границе «террористической армии», управляемой из США.
Ain Dara Temple in #Afrin was destroyed by Turkish airstrikes Dutch @NOS had warned about temple’s being under danger https://t.co/wqn0AHJpTQ pic.twitter.com/lTJIRExkwm— Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 28, 2018