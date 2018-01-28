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И.о. министра связи ДНР о санкциях Запада: Горжусь и продолжаю трудиться
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    И.о. министра связи ДНР о санкциях Запада: Горжусь и продолжаю трудиться

    12:39  28 Января 2018  /обновлено: 12:40  28 Января 2018
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    И.о. министра связи ДНР о санкциях Запада: Горжусь и продолжаю трудиться

    Донецк, 28 января. Исполняющий обязанности министра связи Донецкой народной республики Виктор Яценко заявил, что гордится тем, что был внесен в санкционный список западных стран.

    Он отметил, что никак не пострадал от ограничительных мер, так как не ездит в Европу и не имеет там ни счетов, ни капиталов. 

    «Я уже более трех лет спокойно живу под санкциями. На моей личной жизни это никак не сказалось. В Европу я не езжу. Не отдыхаю там. У меня там нет каких-то особенных позиций, капиталов, счетов и никогда не было. Горжусь и продолжаю трудиться на благо республики», — цитирует Яценко РИА Новости

    И.о. министра связи ДНР отметил, что «благодаря санкционным спискам во многих кругах» он пользуется большим уважением. Яценко напомнил, что санкции были попыткой оказать давление на представителей Донецкой и Луганской народных республик.

    По мнению Яценко, на Западе «нарушено восприятие объективного миропонимания». Он подчеркнул, что там считают, что, если человек не может поехать в США, то «жизнь закончилась». Скоро, отметил Яценко, на Западе «снимут розовые очки». 

    Напомним, как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, санкции являются обоюдоострым оружием. По мнению российского лидера, ограничительные меры вредят как тем, против кого они введены, так и тем, кто их инициировал.  

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    Автор: Федор Веснин
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    #санкции #путин #днр #сша #донбасс #запад #яценко #давление #министр связи
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