В Израиле заявили, что не нуждаются в уроках истории холокоста от Польши

Тель-Авив, 28 января. Принятый в Польше закон о запрете пропаганды украинского национализма вызвал крайне резкую реакцию в Израиле: одним из положений данного закона стал запрет на упоминание участия поляков в массовых убийствах евреев. Теперь за слова «польские лагеря смерти» в Польше можно получить до трех лет тюрьмы.

Позицию Варшавы, согласно которой поляки в принципе не могут быть ответственны за преступления холокоста — а несогласные с этим подлежат уголовному преследованию — не приняли в Израиле.

«Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать Холокост», — объявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

МИД Израиля в связи с этим выпустил официальное заявление, подчеркнув, что «никакой закон не может изменить исторической правды».

«Недопустимо поучать семьи переживших холокост, которые каждый день живут с памятью о своих погибших родных», — заявили в Тель-Авиве.

Оппозиционная партия в парламенте Израиля потребовала от Нетаньяху возвратить из Польши израильского посла, подчеркнув, что «этот закон добавляет новое темное пятно в настоящее».