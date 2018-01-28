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Пилот «КамАЗ-мастер»: Внимание Путина — это очень почетно и вызывает чувство гордости
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    Пилот «КамАЗ-мастер»: Внимание Путина — это очень почетно и вызывает чувство гордости

    12:17  28 Января 2018  /обновлено: 12:18  28 Января 2018
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    Пилот «КамАЗ-мастер»: Внимание Путина — это очень почетно и вызывает чувство гордости

    Москва, 28 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин всегда с интересом следит за ралли-рейдом «Дакар» и поддерживает российских гонщиков. 

    Как отметил один из пилотов российского экипажа «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин, внимание лидера российского государства очень приятно участникам гонки.

    Кроме того, пристальное внимание Путина также накладывает на спортсменов дополнительную ответственность, добавил он.

    «Владимир Путин задает вопросы, которые дают понять, что он реально следил за гонкой и знает все нюансы, все тонкости», — уточнил пилот.

    Пилот «КамАЗ-мастер»: Внимание Путина — это очень почетно и вызывает чувство гордости

    Чагин напомнил, что с последней победой на президент России лично поздравил членов команды, добавив, что такое внимание от первого лица государства — «это очень почетно и вызывает чувство гордости». 

    Ранее стало известно, что на встрече с российским президентом Путиным в столице Татарстана участники ралли подарили ему маленькую гоночную фуру и копию бедуина — награды за первое место. 

    Путин отметил уникальное мастерство российских гонщиков. 

    Владимир Путин. Биография

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #ралли #дакар #камаз-мастер
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