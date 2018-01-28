Виктор Баранец: Мне не хватит и часа, чтобы перечислить все достижения Путина

18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента страны, гражданам предстоит избрать лидера, который будет определять дальнейшую внутреннюю и внешнюю политику государства.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» и доверенное лицо Владимира Путина Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему поддерживает действующего российского лидера и заданный им курс развития Российской Федерации.

«Я вижу, сколь много наш президент Владимир Владимирович сделал для страны. Мне не хватит и часа, чтобы перечислить все его достижения. Прежде всего, я горжусь тем, что Путин вывел Россию из ублюдочного состояния перед Соединенными Штатами Америки, в котором она находилась в 90-е годы. Это для меня — самый главный мотив. Десятилетия трепа, который мы слышали и в 90-е, о необходимости реформирования армии в конце концов вылились в то, что при Путине наша армия снова восстановила силы и стала таким фактором, с которым не могут не считаться наши враги. Я не хочу славословить нашего президента, но я отвечаю за Россию так же, как и Путин, только у меня меньше полномочий», — заявил Виктор Баранец.

Собеседник ФАН также сообщил о том, что Владимиру Путину, в случае победы на выборах, необходимо будет сосредоточиться на проблемах внутренней экономики.

«Экономика — это наше самое слабое место, и мы, доверенные лица, будем думать над тем, как поправить положение на этом фланге. И мы открыто и честно будем говорить об этом в глаза нашему президенту. И вместе думать об этом. Я слушаю людей и часто слышу такую фразу: «За внешнюю политику Путину можно поставить «пять» с десятью плюсами», — продолжает военный обозреватель «Комсомольской правды».

При этом он подчеркнул, что успехи президента во внутренней политике граждане иногда воспринимают менее позитивно.

«Я офицер, и в предыдущую кампанию я был доверенным лицом. Как говорит Владимир Владимирович, мы своих не бросаем. Я был и остаюсь сторонником Владимира Владимировича Путина. Это предопределило мою позицию, и для меня, безусловно, честь, что президент мне доверяет. Но я вынужден заметить, что меня беспокоит позиция некоторых доверенных лиц президента. Ведь мы, доверенные лица, берем на себя обязательства не только для того, чтобы Путин победил на выборах. Мы должны внести гигантский вклад в реализацию его программы, его указов и постановлений.

У Путина есть шанс навсегда остаться в российской истории как великий реформатор, как человек, который поднял Россию с колен. Грядущие шесть лет будут посвящены радикальному подъему российской экономки, улучшению уровня жизни, окончательной победе над безработицей, модернизации промышленности», — перечисляет Виктор Баранец.

Он подчеркнул, что доверенные лица Владимира Путина поддерживают президента, потому что видят, что под его руководством страна может сделать гигантский шаг вперед, прежде всего это касается экономики.

«Экономика — это задача №1 для нашего президента на грядущее шестилетие. С этих позиций я исходил, когда давал согласие быть доверенным лицом президента. Я еще раз повторяю: я, Баранец Виктор Николаевич, отвечаю за Россию так же, как и Путин. Только у меня меньше полномочий», — еще раз напомнил спикер.

Он сообщил, что как журналист помогает многим людям: тем, кто нуждается в жилье, кто несправедливо был изгнан из армии и тем, кто незаслуженно понес наказание.

«Я как журналист, как доверенное лицо, помогаю на этом фланге. Если кто-то не может возвратиться в армию, я помогаю, если жена больна раком, а муж по каким-то причинам не может вывезти ее в Москву, я тоже помогаю. Если ветераны обращаются ко мне с просьбой поставить пушку в Одинцовском районе, им я тоже помогаю. Конечно, я не всемогущ, и мне приходится обращаться и в администрацию президента, и в министерство обороны, и в генеральный штаб. Я работаю в тесном контакте с властью», — рассказал Виктор Баранец.

Собеседник также напомнил, что в 2011 году ему пришлось обратиться к Владимиру Путину от имени сотен офицеров, которым не выплачивали заработную плату.

«Это видела вся страна. И я вам отвечаю, уже к пяти утра заработная плата была выплачена. Вот так я работаю как доверенное лицо. И для меня самое главное — не заниматься какой-то чекистской пропагандистской идеологией, а сказать своему президенту: «Я рядом, я с вами в одном окопе, я тоже продвигаю вашу программу!» — эмоционально заключил Виктор Баранец.

Напомним, Владимир Путин будет участвовать в выборах президента в качестве самовыдвиженца. В его поддержку было собрано более полутора миллионов подписей,