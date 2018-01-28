Пентагон модернизировал мощнейшую неядерную авиабомбу ВВС США

Нью-Йорк, 28 января. Американские инженеры провели очередную модернизацию мощнейшей неядерной бомбы, стоящей на вооружении ВВС США. Как отмечает Bloomberg, у новой бомбы существенно улучшена возможность поражения бункеров и других целей, расположенных под землей.

Авиабомба GBU-57 весит более 14 тонн и способна при ударе об землю поражать цели на глубине более 60 метров, сообщила изданию представитель ВВС США Эмили Грабовски. Единственный доступный США на данный момент носитель для такого снаряда — стратегический бомбардировщик-«невидимка» B-2 Spirit.

По данным издания, новые бомбы могут быть использованы против подземных сооружений армии КНДР. Стоимость такой бомбы весьма высока — каждый экземпляр обходится налогоплательщикам примерно в 3,5 млн долларов. Пока что у американских военных не было возможности испытать этот снаряд в действии — пока что США не сталкивались с противником, способным построить настолько серьезные системы укреплений.