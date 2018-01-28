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Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF
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    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    12:30  28 Января 2018
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    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    Сирия, 28 января. «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между протурецкими группировками и SDF, ВКС РФ наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в окрестностях Абу Духура. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в окрестностях Абу Духура.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хомсе и Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Идлибе.  

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе.

    «Файлак ар-Рахман»: ведут бои с САА в районе Арбина.

    Сирийская свободная армия (ССА): наступает на позиции SDF в районе Африна.

    Курды: противостоят ВС Турции и ССА в Алеппо.

    ВВС Турции: бомбят опорные пункты SDF в окрестностях Африна.

    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    На территории оазиса Восточная Гута продолжаются активные боевые действия. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает на своем сайте, что перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции идут в окрестностях населенных пунктов Дума, Джисрин, Хамурия и Нашабия. Кроме того боевики формирований «Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» продолжают удерживать позиции в городе Хараста. Правозащитная организация также сообщает о столкновениях между армией САР и боевиками «Файлак ар-Рахман» в районе Арбина.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    В северо-западной части провинции Алеппо продолжаются ожесточенные боестолкновения между солдатами турецкой армии и подконтрольными Анкаре вооруженными формированиями с одной стороны, и альянсом Демократические силы Сирии (SDF) – с другой. Ранее сообщалось, что ВВС Турции бомбят опорные пункты курдских отрядов ополчения в окрестностях города Африн. Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF ряд территорий в этой местности. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), интенсивные перестрелки идут в районе Раджу. SOHR отмечает, что обе стороны конфликта несут значительные потери в живой силе.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    В северной части провинции Хомс вновь отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями, под контролем которых находится район города Ар-Растан. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что боевики нарушили установленное в регионе перемирие, открыв огонь по расположениям армии САР. В ответ правительственные войска начали обстрел пунктов дислокации радикалов в окрестностях поселений Аль-Хула, Аль-Ганту и Талльбиса.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    Недалеко от административного центра провинции Даръа продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@newsyarmouk), что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных военизированных формирований в окрестностях города Даиль. Также перестрелки отмечаются в районе поселения Аль-Гария Аль-Гарбия. Напомним, ранее боевики открыли огонь по расположениям САА и обстреляли столицу региона, спровоцировав ответные действия со стороны войск Башара Асада.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

    ВКС РФ продолжают наносить удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Абу Духур. Под прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) атакует позиции радикальных исламистов, блокируя их продвижение к освобожденному ранее стратегически важному военному аэродрому. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что артиллерия армии САР ведет обстрел укрепрайонов боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Аль-Хамбушия, расположенной к западу от Джиср аш-Шугура.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #дамаск #вкс рф #курды #саа #идлиб #даръа #джебхат ан-нусра #хомс #восточная гута #африн #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF
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