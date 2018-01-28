Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF

Сирия, 28 января. «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между протурецкими группировками и SDF, ВКС РФ наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в окрестностях Абу Духура. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в окрестностях Абу Духура.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хомсе и Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе.

«Файлак ар-Рахман»: ведут бои с САА в районе Арбина.

Сирийская свободная армия (ССА): наступает на позиции SDF в районе Африна.

Курды: противостоят ВС Турции и ССА в Алеппо.

ВВС Турции: бомбят опорные пункты SDF в окрестностях Африна.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжаются активные боевые действия. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает на своем сайте, что перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции идут в окрестностях населенных пунктов Дума, Джисрин, Хамурия и Нашабия. Кроме того боевики формирований «Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» продолжают удерживать позиции в городе Хараста. Правозащитная организация также сообщает о столкновениях между армией САР и боевиками «Файлак ар-Рахман» в районе Арбина.

Провинция Алеппо

В северо-западной части провинции Алеппо продолжаются ожесточенные боестолкновения между солдатами турецкой армии и подконтрольными Анкаре вооруженными формированиями с одной стороны, и альянсом Демократические силы Сирии (SDF) – с другой. Ранее сообщалось, что ВВС Турции бомбят опорные пункты курдских отрядов ополчения в окрестностях города Африн. Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF ряд территорий в этой местности. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), интенсивные перестрелки идут в районе Раджу. SOHR отмечает, что обе стороны конфликта несут значительные потери в живой силе.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс вновь отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями, под контролем которых находится район города Ар-Растан. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что боевики нарушили установленное в регионе перемирие, открыв огонь по расположениям армии САР. В ответ правительственные войска начали обстрел пунктов дислокации радикалов в окрестностях поселений Аль-Хула, Аль-Ганту и Талльбиса.

Провинция Даръа

Недалеко от административного центра провинции Даръа продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@newsyarmouk), что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных военизированных формирований в окрестностях города Даиль. Также перестрелки отмечаются в районе поселения Аль-Гария Аль-Гарбия. Напомним, ранее боевики открыли огонь по расположениям САА и обстреляли столицу региона, спровоцировав ответные действия со стороны войск Башара Асада.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают наносить удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Абу Духур. Под прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) атакует позиции радикальных исламистов, блокируя их продвижение к освобожденному ранее стратегически важному военному аэродрому. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что артиллерия армии САР ведет обстрел укрепрайонов боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Аль-Хамбушия, расположенной к западу от Джиср аш-Шугура.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)