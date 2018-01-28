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Спорт
Багаутинов поддержал идею выступать на ОИ-2018 под флагом СССР
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    Багаутинов поддержал идею выступать на ОИ-2018 под флагом СССР

    11:38  28 Января 2018  /обновлено: 11:38  28 Января 2018
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    Багаутинов поддержал идею выступать на ОИ-2018 под флагом СССР

    Москва, 28 января. Боец смешанных единоборств Али Багаутинов поддержал идею Эдгарда Запашного, который предложил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде в Южной Корее под флагом СССР.

    По его мнению, россияне должны участвовать в Олимпийских играх, поскольку некоторым спортсменам такой шанс может предоставиться раз в жизни.

    «Поэтому я считаю, что надо даже под нейтральным флагом. Я вот, кстати, поддерживаю акцию Эдгарда Запашного, который сказал, что нужно ехать под флагом СССР — это нейтральный флаг. Надо ехать и долбить всех, кто будет стоять на пути», — цитирует спортсмена интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Багаутинов подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение МОК о недопуске России к участию в Олимпиаде является политически мотивированным. Однако Москва не намерена препятствовать спортсменам участвовать в личном качестве. «Поэтому мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, создавать условия, невозможные к участию», — пояснил глава государства.

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    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #мок #олимпиада #багаутинов
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