Багаутинов поддержал идею выступать на ОИ-2018 под флагом СССР

Москва, 28 января. Боец смешанных единоборств Али Багаутинов поддержал идею Эдгарда Запашного, который предложил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде в Южной Корее под флагом СССР.

По его мнению, россияне должны участвовать в Олимпийских играх, поскольку некоторым спортсменам такой шанс может предоставиться раз в жизни.

«Поэтому я считаю, что надо даже под нейтральным флагом. Я вот, кстати, поддерживаю акцию Эдгарда Запашного, который сказал, что нужно ехать под флагом СССР — это нейтральный флаг. Надо ехать и долбить всех, кто будет стоять на пути», — цитирует спортсмена интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Багаутинов подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение МОК о недопуске России к участию в Олимпиаде является политически мотивированным. Однако Москва не намерена препятствовать спортсменам участвовать в личном качестве. «Поэтому мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, создавать условия, невозможные к участию», — пояснил глава государства.