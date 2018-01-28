Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

Москва, 28 января. В настоящее время основной угрозой для Польши ее внутренняя политика, которая стимулирует рост националистических и профашистских настроений, уверен российский сенатор Франц Клинцевич. Таким образом зампред оборонного комитета Совфеда ответил на слова нового польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о «российской угрозе».

Напомним, на форуме в Давосе Моравецкий заявил, что Россия является «самой большой угрозой для Польши».

«Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии. Я имею в виду фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни», — ответил польскому политику Клинцевич.

Причиной такого состояния является укрепившийся в Польше национализм — Россия же, как подчеркнул Клинцевич, «не дала ни одного повода» для обвинений с польской стороны.

«Понятно, что подобные обвинения, мягко, говоря, не улучшают российско-польские отношения», — отметил Франц Клинцевич.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции в декабре президент РФ Владимир Путин решительно опроверг недавние заявления из Польши о «российском следе» в гибели президента Леха Качиньского. Путин напомнил, что польские следователи принимали участие в расследовании катастрофы и подтвердили все выводы, сделанные российской комиссией.