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Политика
Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»
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    Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

    11:33  28 Января 2018  /обновлено: 11:33  28 Января 2018
    1825

    Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

    Москва, 28 января. В настоящее время основной угрозой для Польши ее внутренняя политика, которая стимулирует рост националистических и профашистских настроений, уверен российский сенатор Франц Клинцевич. Таким образом зампред оборонного комитета Совфеда ответил на слова нового польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о «российской угрозе».

    Напомним, на форуме в Давосе Моравецкий заявил, что Россия является «самой большой угрозой для Польши».

    «Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии. Я имею в виду фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни», — ответил польскому политику Клинцевич.

    Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

    Причиной такого состояния является укрепившийся в Польше национализм — Россия же, как подчеркнул Клинцевич, «не дала ни одного повода» для обвинений с польской стороны.

    «Понятно, что подобные обвинения, мягко, говоря, не улучшают российско-польские отношения», — отметил Франц Клинцевич.

    Напомним, в ходе большой пресс-конференции в декабре президент РФ Владимир Путин решительно опроверг недавние заявления из Польши о «российском следе» в гибели президента Леха Качиньского. Путин напомнил, что польские следователи принимали участие в расследовании катастрофы и подтвердили все выводы, сделанные российской комиссией.

    Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

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    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #клинцевич #моравецкий
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