В Киеве назвали позором выступление Ляшко в ПАСЕ

Киев, 28 января. Выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы украинского депутата Олега Ляшко стало позором, наглядно показав уровень дискуссии в украинском парламенте: представитель Киева вел себя некорректно, и к тому же произнес свою речь на украинском — Ляшко интересовал только сам факт выступления в ПАСЕ, а не реальная политическая деятельность.

«Эти люди не заслуживают, чтобы быть депутатами Верховной рады, а уже тем более представлять Украину в столь уважаемой структуре, как ПАСЕ», — отметил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

Волошин подчеркнул, что Ляшко «умышленно говорил на украинском», хотя в ПАСЕ принято предупреждать о выступлении на языках, которыми не являются рабочими для ассамблеи. Фактически, украинского депутата никто не понимал — а если бы его поняли, то скорее всего вывели бы из зала заседаний «под белы руки».