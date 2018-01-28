Украинский политолог объяснил, зачем Порошенко ездил в Давос

Давос, 28 января. На прошедшем в швейцарском Давосе Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) президент Украины Петр Порошенко не проводил официальных встреч, показывая свою «связь с Западом». Об этом в ходе пресс-конференции в украинской столице заявил политолог Алексей Якубин.

Как отметил эксперт, в Швейцарии украинский лидер пытался показать, что у него «есть связь с западным истеблишментом». Он заявил, что Порошенко не проводил какие-то встречи на полях форума.

«У нас много рассказывают с кем встретился Петр Алексеевич, но на самом деле там все встречаются друг с другом. Это не рабочие, не официальные, а просто встречи на полях и совместные фотографии», — подчеркнул Якубин, таким образом сравнив Порошенко с «фотомоделью».

Эксперт также уточнил, что Порошенко хотел использовать Давос для пиара. Таким способом украинский президент хотел ответить на «внешнеполитическую изоляцию», передает «ПолитНавигатор».

Порошенко необходимо показать, «что у него есть выход на Запад», считает Якубин.

Напомним, в середине января президент России Владимир Путин в ходе встречи с журналистами зашла речь о ситуации на Украине.

Представители СМИ отметили, что президент воюющей страны Петр Порошенко празднует Новый год на Мальдивах. Путин заявил, что «богатый человек может отдыхать где хочется, а вот минские соглашения Украина должна соблюдать».

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