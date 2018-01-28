18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Стало известно, когда потеплеет в Воронеже
Украина
Украинский политолог объяснил, зачем Порошенко ездил в Давос
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский политолог объяснил, зачем Порошенко ездил в Давос

    11:14  28 Января 2018  /обновлено: 11:14  28 Января 2018
    760

    Украинский политолог объяснил, зачем Порошенко ездил в Давос

    Давос, 28 января. На прошедшем в швейцарском Давосе Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) президент Украины Петр Порошенко не проводил официальных встреч, показывая свою «связь с Западом». Об этом в ходе пресс-конференции в украинской столице заявил политолог Алексей Якубин.

    Как отметил эксперт, в Швейцарии украинский лидер пытался показать, что у него «есть связь с западным истеблишментом». Он заявил, что Порошенко не проводил какие-то встречи на полях форума.

    «У нас много рассказывают с кем встретился Петр Алексеевич, но на самом деле там все встречаются друг с другом. Это не рабочие, не официальные, а просто встречи на полях и совместные фотографии», — подчеркнул Якубин, таким образом сравнив Порошенко с «фотомоделью». 

    Украинский политолог объяснил, зачем Порошенко ездил в Давос

    Эксперт также уточнил, что Порошенко хотел использовать Давос для пиара. Таким способом украинский президент хотел ответить на «внешнеполитическую изоляцию», передает «ПолитНавигатор»

    Порошенко необходимо показать, «что у него есть выход на Запад», считает Якубин. 

    Напомним, в середине января президент России Владимир Путин в ходе встречи с журналистами зашла речь о ситуации на Украине. 

    Представители СМИ отметили, что президент воюющей страны Петр Порошенко празднует Новый год на Мальдивах. Путин заявил, что «богатый человек может отдыхать где хочется, а вот минские соглашения Украина должна соблюдать». 

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #украина #порошенко #давос #швейцария
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Петербурге простились с народной артисткой России Сенчиной

      12:32 28 Января 2018 45
      Читать
      6:01
      Сегодня

      Премьер Польши назвал Россию одной из главных угроз
      2:02
      Сегодня

      Путин пообещал ежегодно выделять 1 млрд рублей на поддержку талантливой молодежи

      1:20
      Сегодня

      Сирия: жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Африне стали 86 человек

      23:07
      Вчера

      Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

      20:49
      Вчера

      Соперник Земана не будет оспаривать итоги президентских выборов в Чехии

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1749

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8209

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5993

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21836

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      41048
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      11:33   28 Января 2018
      1825
      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      7:05   28 Января 2018
      3482
      Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки

      Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки

      0:18   28 Января 2018
      505
      Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

      Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

      17:25   27 Января 2018
      3833