Сирия: Турция заявила об уничтожении 484 террористов в Африне

Анкара, 28 января. ВВС Турции уничтожили 37 террористов в сирийском Африне. Всего с начала операции «Оливковая ветвь» турецкие военные ликвидировали 484 боевика, сообщили в Генштабе ВС страны.

В Анкаре заявили, что операция идет в плановом режиме.

«ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции «Оливковая ветвь» поразили укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD, YPG и ИГ1 (организация запрещена в РФ)», — цитирует заявление Генштаба РИА Новости.

Турция начала начала операцию против курдских отрядов народной самообороны YPG и партии «Демократический союз» (PYD), которые Анкара связывает с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической, 20 января. Поводом для начала боевых действий стала поддержка курдов Вашингтоном.

В Москве в связи с ситуацией в Африне призвали стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.