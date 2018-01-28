Сирия: Турция заявила об уничтожении 484 террористов в Африне
Анкара, 28 января. ВВС Турции уничтожили 37 террористов в сирийском Африне. Всего с начала операции «Оливковая ветвь» турецкие военные ликвидировали 484 боевика, сообщили в Генштабе ВС страны.
В Анкаре заявили, что операция идет в плановом режиме.
«ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции «Оливковая ветвь» поразили укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD, YPG и ИГ1 (организация запрещена в РФ)», — цитирует заявление Генштаба РИА Новости.
Турция начала начала операцию против курдских отрядов народной самообороны YPG и партии «Демократический союз» (PYD), которые Анкара связывает с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической, 20 января. Поводом для начала боевых действий стала поддержка курдов Вашингтоном.
В Москве в связи с ситуацией в Африне призвали стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
1 Организация запрещена на территории РФ.