Сирия сегодня: Турция атакует курдов с помощью вертолетов, в Алеппо восстанавливается торговля

Сирия, 28 января. Турция бросила в бой против курдов вертолеты; рынки в Алеппо начинают свою работу; российские военные рассказали сирийским школьникам об основах безопасности жизнедеятельности. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВВС Турции применили вертолеты против курдов

На севере Сирийской Арабской Республики продолжается военная операция вооруженных сил Турции «Оливковая ветвь». ВВС Турции бросили в бой против курдов вертолеты, соответствующее видео опубликовали силы народной самообороны YPG. На записи видно, что боевая машина ведет огонь по наземным целям. Вертолет в свою очередь подвергся ответному обстрелу.

Накануне турецкий генштаб сообщил о том, что в рамках спецоперации было ликвидировано 394 «террориста». Турецкая сторона также несет потери, было убито три солдата.

Напомним, операция началась после заявлений США о создании так называемых курдско-арабских «сил безопасности» на границе с Турцией.

В сирийском Алеппо восстанавливается торговля

Лавки и магазинчики возобновляют свою работу на рынке в сирийском Алеппо. Несмотря на то, что здания были значительно повреждены, торговля постепенно восстанавливается. Из-за неспокойной ситуации в стране торговцы вынуждены нанимать охрану.

«Для клиентов главное, чтобы они были в безопасности, приходя сюда. Вы же видели наш рынок Хан аль-Джумрук — он открыт со всех сторон. Нет ни электричества, ни воды. Здесь нет вообще никаких удобств. И это наш самый старый базар в Сирии», — рассказал владелец магазина тканей Махмуда Мимеха.

Сирийским школьникам рассказали об основах безопасности жизнедеятельности

Российские военные будут преподавать сирийским школьникам ОБЖ, предмет будет преподаваться по российским стандартам. Эти навыки жизненно необходимы детям, поскольку ситуация в стране, несмотря на успехи сирийской армии при поддержке ВС РФ по уничтожению террористов, остается пока неспокойной.

Дети получат базовые знания по медицине: их научат обрабатывать раны и накладывать повязки. Также им расскажут, как себя необходимо вести в экстренных ситуациях.

Сирийцы возвращаются в свои дома

Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, за минувшие сутки около 150 сирийцев вернулись в свои дома в Хомсе и Дейр-эз-Зоре. Огонь в Восточной Гуте был прекращен с 0.00 27 января, это позволит доставить гумпомощь и эвакуировать тяжело больных людей.

Несмотря на это, по сообщению Центра, имели место случаи нарушения прекращения огня в Латакии.