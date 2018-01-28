Арья из «Игры престолов» рассекретила дату выхода заключительного сезона киносаги

Нью-Йорк, 28 января. Звезда одного из наиболее успешных сериалов современности, американская актриса Мэйзи Уильямс назвала дату выхода на экраны заключительного сезона «Игры престолов». Съемки последнего сезона будут продолжаться в течение всего 2018 года.

«Мы заканчиваем съемки в декабре, и первый эпизод выйдет в эфир в апреле 2019 года», — рассказала исполнительница роли Арьи, одного из самых неоднозначных и важных персонажей сериала.

По словам Уильямс, в финальную версию заключительного сезона «вошло очень много всего», и пожелала своей героине «обрести мир» на пути к финалу.

«С этим сезоном не хочется спешить, — приводит телеканал «Подмосковье 360°» слова актрисы. — Мы обязаны нашим фанатам тем, что сделали этот сезон на максимуме возможностей».

Напомним, в заключительном, восьмом сезоне получившего 38 престижных премий «Эмми» сериала должны прийти к своему логическому завершению события предыдущих сезонов и решится судьба фантастического мира Вестероса. Сезон будет состоять всего из шести серий.