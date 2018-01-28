Сирия: Россия зафиксировала семь нарушений в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 28 января. Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки семь нарушений, Турция — три. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

#СИРИЯ

Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (28 января 2018 г.)https://t.co/TZ7ywDhWJv pic.twitter.com/1tZWT1k4Rv — Минобороны России (@mod_russia) January 28, 2018

Отмечается, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Российская сторона зафиксировала семь случаев хаотичной стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия. Турецкая сторона сообщила о трех случаях стрельбы в провинциях: Алеппо, Идлиб и Дамаск.

В ведомстве уточнили, что большинство случаев стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

Напомним, 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии и объявил о выводе значительного контингента российских войск из республики. Кроме того, глава государства похвалил ВКС РФ за блестяще проделанную работу.

Владимир Путин. Биография

1 Организация запрещена на территории РФ.