Второй танкер с российским газом отправился в США

Москва, 28 января. Второй танкер с российским сжиженным газом отправился в США. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Kpler SAS, судно заберет газ с завода «Ямал СПГ» из французского Дюнкера и прибудет в Соединенные Штаты к 15 февраля.

Первый танкер с российским газом ожидает выгрузки в порту Бостона. Он был приобретен Британией и перекуплен Францией, однако затем США резко подняли цены на топливо в связи с заморозками и неспособностью основных поставщиков обеспечить страну необходимыми объемами газа, сообщает Ura.ru.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин принял участие в погрузке первого танкера проекта «Ямал СПГ». Производство сжиженного газа началось 5 декабря. В рамках проекта будут построены три линии по сжижению 5,5 млн тонн газа ежегодно.