Политолог предрек третий этап скандала вокруг участия России на Олимпиаде

Москва, 28 января. Политолог Сергей Михеев заявил, что в скором времени возможна третья фаза давления и нападок на российских спортсменов, участвующих в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Эксперт напомнил, что на первом этапе российских атлетов лишили возможности выступать под флагом Российской Федерации. Затем, на втором этапе, на Игры-2018 не пустили тех, кто претендовал на медали.

В скором времени, по мнению политолога, наступит третий этап — непосредственно на Олимпиаде, передают «Вести ФМ».

Как отметил Михеев, российским атлетам создадут все самые невыносимые условия для наиболее провального выступления.

Он обратил внимание на то, что события будут происходить в преддверии президентских выборов-2018.

Михеев уверен, что скандал вокруг Олимпиады-2018 изначально носил исключительно политический контекст и практически никоим образом не затрагивал спортивную составляющую.

Напомним, в декабре минувшего года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что никто не станет препятствовать спортсменам, которые решат соревноваться под нейтральным флагом.

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