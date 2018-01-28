Глава ВТО прокомментировал слух о выходе России из организации

Давос, 28 января. Глава Всемирной торговой организации Роберту Азеведу с недоумением прокомментировал слухи о возможном выходе России из ВТО. Оказалось, что глава ВТО даже не слышал о возможном выходе России.

Напомним, разговоры о денонсации договора о присоединении России к Всемирной торговой организации возникли в связи с иском, поданным Евросоюзом против России из-за эмбарго на ввоз живых свиней: ЕС требует наказать Россию штрафом за признанное ВТО неправомерным эмбарго. Первый замглавы экономического комитета в Совфеде Сергей Калашников заявил, что в случае удовлетворения иска Россия может выйти из ВТО. Предложение поддержали в Госдуме депутаты КПРФ.

«России? Я даже не знаю, как на это отвечать. Я никогда не слышал об этом», — ответил Азеведу на вопрос РИА Новости.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что Москва в настоящий момент нацелена на тесное сотрудничество и укрепление позиций Евразийского союза в ВТО.