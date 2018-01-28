РЖД запустит пассажирское сообщение на юге Якутии по указу Путина

Москва, 28 января. До наступления марта Российские железные дороги намерены открыть пассажирское сообщение по железнодорожной ветке, соединяющей Томмот и Нижний Бестях на юге Якутии. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Хорошая новость для жителей Якутии: мы планируем открыть в этом году железнодорожное сообщение на ветке Томмот — Нижний Бестях для пассажиров, — рассказал Соколов. — Практически можно будет доехать на поезде до столицы Якутии».

Министр оговорился, отметив, что Якутск, разумеется, расположен на противоположном от Нижнего Бестяха берегу реки Лена, однако «в любом случае это серьезный шаг вперед».

Как отмечает «Политэксперт», открыть для пассажиров железнодорожную ветку в Якутии стало возможным в краткие сроки благодаря поручению, которое дал президент РФ Владимир Путин. С просьбой об открытии пассажирского сообщения обратился к Путину глава Якутии Егор Борисов в сентябре прошлого года.