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Мало ли что он сказал: Познер высказался о бежавшем в США Родченкове
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    Мало ли что он сказал: Познер высказался о бежавшем в США Родченкове

    9:37  28 Января 2018  /обновлено: 9:37  28 Января 2018
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    Мало ли что он сказал: Познер высказался о бежавшем в США Родченкове

    Москва, 28 января. Российский журналист и телеведущий Владимир Познер поделился своим мнением о деятельности бежавшего в Соединенные Штаты информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

    Зимняя Олимпиада в Пхенчхане начнется 9 февраля, в Южную Корею отправятся 169 российских спортсмена, которым МОК выслал приглашения. Однако политическое давление на атлетов РФ лишь набирает обороты.

    Познер подчеркнул, что показания бывшего руководителя Московского антидопингового центра могут основываться на некой обиде, пишет «Ньюинформ»

    «Мало ли что он сказал. У него есть обида, он может наврать что угодно. Но из-за этого не допустить спортсмена неприлично», — заявил российский журналист, добавив, что из-за лживых показаний Родченкова страдают «спортсмены, точно не использовавшие допинг».

    Мало ли что он сказал: Познер высказался о бежавшем в США Родченкове

    Ранее сообщалось что в МОК признает тот факт, что отказывают в выступлении на зимних Играх-2018 «чистым» спортсменам из России. По мнению Познера, более убедительным основанием для них является то, что атлетов «упомянул Родченков», в итоге подставив весь спорт РФ.

    Мало ли что он сказал: Познер высказался о бежавшем в США Родченкове

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал «ошибкой» назначение Родченкова на пост директора Московской антидопинговой лаборатории.

    «Как так получилось, что такой субъект оказался во главе антидопинговой структуры? Ошибка, конечно, тех, кто это сделал», — отметил он.

    Кроме того, Путин добавил, что Родченков работает под контролем американских спецслужб.

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    Автор: Дана Балан
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