«Летающая крепость» Путина: Ил-96 президента России привел в восторг иностранцев

Москва, 28 января. Российская авиация регулярно становится объектом восхищения, в том числе среди иностранцев. Речь идет как о военной авиации, так и о гражданской.

Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором запечатлен Ил-96, известный как самолет президента Российской Федерации.

Глава российского государства перемещался на лайнере Ил-96-300ПУ(М) с бортовым номером R96016, на котором установлены усовершенствованные двигатели ПС-90А.

На Youtube-канале BORZZIKMAN было опубликовано видео под названием «Русский Ил-96! Летающая крепость! Самолет Путина!», на котором запечатлен «президентский борт». Иностранные пользователи, которые увидели Ил-96, пришли в неописуемый восторг.

Одни пользователи сделали акцент на салоне воздушного судна: «Мне нравится интерьер этого самолета. Это действительно красиво, он очень похож на русский дворец. Великолепно».

Другие отметили, что самолет под стать Путину: «Красивый самолет. Подходит для президента России».

Еще одни участники дискуссии написали о великолепных манерах президента РФ, который заходя в салон самолета, пропустил вперед стюардессу: «Пропустил стюардессу вперед… Настоящий джентльмен».

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