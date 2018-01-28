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«Летающая крепость» Путина: Ил-96 президента России привел в восторг иностранцев
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    «Летающая крепость» Путина: Ил-96 президента России привел в восторг иностранцев

    9:16  28 Января 2018  /обновлено: 9:16  28 Января 2018
    697

    «Летающая крепость» Путина: Ил-96 президента России привел в восторг иностранцев

    Москва, 28 января. Российская авиация регулярно становится объектом восхищения, в том числе среди иностранцев. Речь идет как о военной авиации, так и о гражданской.

    Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором запечатлен Ил-96, известный как самолет президента Российской Федерации.

    Глава российского государства перемещался на лайнере Ил-96-300ПУ(М) с бортовым номером R96016, на котором установлены усовершенствованные двигатели ПС-90А.

    На Youtube-канале BORZZIKMAN было опубликовано видео под названием «Русский Ил-96! Летающая крепость! Самолет Путина!», на котором запечатлен «президентский борт». Иностранные пользователи, которые увидели Ил-96, пришли в неописуемый восторг.

    Одни пользователи сделали акцент на салоне воздушного судна: «Мне нравится интерьер этого самолета. Это действительно красиво, он очень похож на русский дворец. Великолепно».

    «Летающая крепость» Путина: Ил-96 президента России привел в восторг иностранцев

    Другие отметили, что самолет под стать Путину: «Красивый самолет. Подходит для президента России».

    Еще одни участники дискуссии написали о великолепных манерах президента РФ, который заходя в салон самолета, пропустил вперед стюардессу: «Пропустил стюардессу вперед… Настоящий джентльмен».

    Владимир Путин. Биография

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #самолет #ил-96
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