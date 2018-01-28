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Американцы восхитились российским спецназом: Как супергерои из комиксов
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    Американцы восхитились российским спецназом: Как супергерои из комиксов

    9:19  28 Января 2018  /обновлено: 9:19  28 Января 2018
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    Американцы восхитились российским спецназом: Как супергерои из комиксов

    Нью-Йорк, 28 января. Видеозапись показательных выступлений российского спецназа вызвала восхищенные комментарии американских пользователей Youtube, которые восхитились силой бойцов и их презрением к боли. 

    На видеозаписи бойцы спецназа показывают свою способность сопротивляться боли и физическую силу, сгибая толстые металлические пруты об руки и ноги друг-друга. Такие тренировки позволяют организму оставаться собранным в самых экстремальных ситуациях, позволяя продолжить сопротивление даже при серьезном ранении.

    «Потом будет болеть, — предупреждает пользователь из США. — Запасайтесь льдом!»

    «Как супергерои из комикса, — отмечает другой крупное телосложение участвующего в выступлении бойца. — Напоминает мне Бэйна».

    Кое-кто из зрителей, разумеется, не смог поверить, что российский спецназ своими ударами способен гнуть стальные пруты, и заявил, что пруты были алюминиевые.

    Отметим, президент России Владимир Путин заявлял о высочайших боевых качествах бойцов служб специального назначения РФ, участвовавших в операции против террористов в Сирии. В прошлом году 16 российских бойцов получили от президента награды за то, что смогли без потерб отразить нападение 300 боевиков террористической организации в САР.

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    Автор: Валентин Меликов
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