Американцы восхитились российским спецназом: Как супергерои из комиксов

Нью-Йорк, 28 января. Видеозапись показательных выступлений российского спецназа вызвала восхищенные комментарии американских пользователей Youtube, которые восхитились силой бойцов и их презрением к боли.

На видеозаписи бойцы спецназа показывают свою способность сопротивляться боли и физическую силу, сгибая толстые металлические пруты об руки и ноги друг-друга. Такие тренировки позволяют организму оставаться собранным в самых экстремальных ситуациях, позволяя продолжить сопротивление даже при серьезном ранении.

«Потом будет болеть, — предупреждает пользователь из США. — Запасайтесь льдом!»

«Как супергерои из комикса, — отмечает другой крупное телосложение участвующего в выступлении бойца. — Напоминает мне Бэйна».

Кое-кто из зрителей, разумеется, не смог поверить, что российский спецназ своими ударами способен гнуть стальные пруты, и заявил, что пруты были алюминиевые.

Отметим, президент России Владимир Путин заявлял о высочайших боевых качествах бойцов служб специального назначения РФ, участвовавших в операции против террористов в Сирии. В прошлом году 16 российских бойцов получили от президента награды за то, что смогли без потерб отразить нападение 300 боевиков террористической организации в САР.