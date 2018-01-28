Донбасс: ВСУ за сутки два раза обстреляли территорию ДНР

Донецк, 28 января. Киевские силовики два раза нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе за прошедшие сутки, выпустив по территории Донецкой народной республики (ДНР) пять мин. Об этом в воскресенье сообщил представитель министерства оперативного командования ДНР.

По словам представителя, за прошедший день Вооруженные силы Украины дважды нарушили режим прекращения огня.

Под обстрел киевских силовиков попал населенный пункт Спартак.

ВСУ пускали в ход минометы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие, уточнил собеседник.

В апреле 2014 года киевские власти начали боевую операцию против республик Донбасса, заявивших об отделении после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Напомним, накануне украинские солдаты 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ДНР.