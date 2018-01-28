Донбасс: украинские силовики обстреляли территорию ЛНР из пулеметов

Луганск, 28 января. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что в ночь на воскресенье украинские силовики вновь обстреляли территорию народной республики. На данный момент уточняются сведения о наличии пострадавших.

«За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив БМП-1 и крупнокалиберные пулеметы», — сообщили в пресс-центре Народной милиции.

На данный момент сообщений о жертвах не поступало. Обстрел велся с направления занятого ВСУ поселка Луганское по позициям НМ ЛНР у Логвиново. Было выпущено 10 снарядов из орудия БМП.

Напомним, в декабре сторонам конфликта на Донбассе удалось договориться о «новогоднем перемирии» — соглашение дало некоторый результат и в январе были дни, когда обстрелов поселков Донбасса не происходило.