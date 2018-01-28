Усик победил Бриедиса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

Рига, 28 января. Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO Александр Усик одержал победу над латвийским чемпионом мира по версии WBC Майрисом Бриедисом.

Полуфинальный бой проходил в рамках Всемирной боксерской суперсерии. Встреча продлилась все 12 раундов и проходила в столице Латвии, сообщает «Газета.Ru».

Who would tonights winner rather face in the finals? ????#UsykBriedis ???? #AliTrophy pic.twitter.com/zhkAU18zBH — World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) January 27, 2018

Усик победил раздельным решением судей (114:114, 115:113, 115:113) и стал обладателем двух поясов.

В финальной схватке WBSS Усик встретится с победителем второго полуфинала, в котором сойдутся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос. Встреча состоится 3 февраля в Сочи.

Напомним, накануне представители СМИ задали Усику вопрос о принадлежности Крыма. Украинский боксер резко ответил журналистам, обвинив их в провокациях.

Напомним, минувшим летом президент России Владимир Путин заявил, что в РФ бокс пользуется заслуженной популярностью. В России 22 июля 2017 года впервые отмечался День российского бокса.

«Российские борцы неизменно участвуют в самых престижных международных первенствах, своими победами и достижениями подтверждают славу отечественной школы бокса», — подчеркнул глава государства.

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