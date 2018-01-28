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Сирия: военные из РФ провели для детей уроки ОБЖ
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    Сирия: военные из РФ провели для детей уроки ОБЖ

    7:50  28 Января 2018  /обновлено: 7:50  28 Января 2018
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    Сирия: военные из РФ провели для детей уроки ОБЖ

    Дамаск, 28 января. Российские военные начали преподавать детям в сирийских школах Основы безопасности жизнедеятельности по стандартам РФ. На уроках дети, живущие в по-прежнему небезопасной стране, учатся навыкам, необходимым для выживания.

    Детей в школах обучают первой медицинской помощи, определению и перевязке ран, а также базовым навыкам диагностики. Кроме того, ученикам в сирийских школах расскажут о том, как вести себя в экстремальных ситуациях. 

    Напомним, заявив о выводе основной части российской группировки войск из Сирии перед Новым годом, президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ продолжит оказывать Дамаску всестороннюю военную, дипломатическую и гуманитарную поддержку. Помощь России позволила Сирии не только отбить нападения внутренних врагов, но и начать восстановление общества.

    Отметим, как писала «Газета.ru», в настоящее время на севере Сирии вновь начались активные военные действия — отреагировав на планы США создать в Сирии крупные военизированные формирования из курдов, Турция вторглась в Сирию и начала военные действия против курдских групп, контролирующих север страны.

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    Автор: Валентин Мелков
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