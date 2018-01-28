 Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

Москва, 28 января. Победа на президентских выборах в Чехии действующего президента страны Милоша Земана является «ответом чехов на сложный период в эволюции Евросоюза», считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что Земан смог победить на выборах «вопреки мощной информационной кампании».

Напомним, в ходе второго тура выборов, который прошел вчера, Земан одержал победу, набрав более 51% голосов.

«Вопреки мощной информационной кампании — победил Милош Земан, — написал Пушков на своей странице в Twitter. — Прожив в Праге пять лет, я был впечатлен здравым смыслом этого народа. Победа Земана — это и ответ чехов на сложный период в эволюции ЕС, и, конечно, демонстрация независимого чешского духа».

На выборах президента Чехии - вопреки мощной информационной кампании - победил Милош Земан. Прожив в Праге 5 лет, я был впечатлен здравым смыслом этого народа. Победа Земана - это и ответ чехов на сложный период в эволюции ЕС. И, конечно, демонстрация независимого чешского духа. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 27, 2018

Отметим, как сообщала «Газета.ru», президент России Владимир Путин поздравил своего чешского коллегу с переизбранием на пост президента, подчеркнув, что Земан является «опытным и ответственным политиком, воплощающим в жизнь интересы и чаяния чешского народа».