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Премьер Польши назвал Россию одной из главных угроз
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    Премьер Польши назвал Россию одной из главных угроз

    6:01  28 Января 2018
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    Премьер Польши назвал Россию одной из главных угроз

    Давос, 28 января. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на сегодняшний день Россия является одной из самых больших угроз для его страны.

    «Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России», — сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Премьер-министр также призвал готовиться к «вторжению» России на Украину, отметив, что на подобный случай лучше иметь вторую и третью линии обороны.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что, по мнению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, проект трубопровода «Северный поток2» не только угрожает безопасности европейских стран, но и «жизнеспособности» Украины.

    Автор: Ирина Новикова
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    #польша #матеуш моравецкий
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