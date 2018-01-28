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Общество
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Санкции Запада не мешают контактам РФ и Сирии — депутат Госдумы
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    Санкции Запада не мешают контактам РФ и Сирии — депутат Госдумы

    5:37  28 Января 2018
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    Санкции Запада не мешают контактам РФ и Сирии — депутат Госдумы

    Севастополь, 28 января. Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что западные санкции не влияют на межпарламентские контакты России и Сирии.

    Белик напомнил, что входит в рабочую группу по взаимодействию с парламентом Сирии.

    «Мы в конце прошлого года принимали сирийскую делегацию у себя, в России, в ближайшее время полетим с ответным визитом к ним. Тут опять же западные санкции не помеха», — заявил он РИА Новости.

    «Сирийцы искренне благодарны России за помощь в сохранении государства, от них санкций ждать не приходится», — добавил парламентарий.

    Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил после введения новых санкций, что при Трампе Россия доверяет США меньше, чем при Обаме. Ужесточение риторики говорит о том, что в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать положительного развития политического диалога

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    Автор: Ирина Новикова
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    #путин #антироссийские санкции #дмитрий белик
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