Эксперты рассказали, сколько украинцев хотят эмигрировать из страны

Киев, 28 января. Исследование Киевского международного института социологии показывает, что почти треть жителей Украины задумываются над тем, чтобы уехать из страны.

Сообщается, что такой ответ дали 29,1% опрошенных. При этом, реально готовы уехать более 37%, из них 6% уже предпринимают шаги для этого.

Отмечается, что среди потенциальных иммигрантов большинство уже бывало с той или иной целью за границей.

При этом, эксперты поясняют, что больше всего хотят покинуть Украину жители западных областей, а меньше всего – центральных. Также подчеркивается, что тягу к эмиграции имеют молодые люди в возрасте до 30 лет.

Кроме того, сообщается, что к данному моменту страну уже покинули от 6 до 8 млн человек.

Ранее телеканал 360 сообщал, что Государственная миграционная служба Украины начала проверку людей, которые получили гражданство за годы независимости страны.