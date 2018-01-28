Путин наградил государственными наградами пять жителей Ульяновской области
Ульяновск, 28 января. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами пятерых жителей Ульяновской области.
Сообщается, что Петр и Вера Алексеевы получили орден «Родительская слава» за заслуги в воспитании восьмерых детей.
Директор ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» Ирина Котова получила звание заслуженного работника культуры РФ.
Заведующая отделением областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева Светлана Чубарова получила звание заслуженного врача РФ.
Преподаватель Мариинской гимназии Ульяновска Ирина Григорченко награждена почетным званием «Заслуженный учитель РФ».
Ранее телеканал 360 сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Софринской бригады особого назначения орденом Жукова.